Matera,verifica del progetto sul Parco intergenerazionale

. Progetto redatto dal Comune,somma complessiva 10.900.000,00 euro di cui 8.509.650,00 per lavori e 2.390.530,00 euro a disposizione. Stante il decreto legislativo n.50/2016 bisogna controllare la rispondenza degli elaborati progettuali alle diverse normative vigenti. Mansione da svolgere a cura dell’ ente stazione appaltante “…che disponga di un sistema interno di controllo di qualità “.

Visto che il Municipio non è dotato del requisito sopradetto ha affidato il compito a società/professionisti esterni. Essendo l’incombenza di importo sotto i 40 mila euro si è fatto ricorso alla piattaforma digitale Asmel Consortile scarl sezione Albo fornitori gestita sulla struttura informatica Asmecomm. Tenuto conto della particolarità dell’iniziativa urbana da mettere in opera gli Uffici comunali scelgono Ingegneria V.E.G.A. srl con sede in Cerreto Sannita(Benevento).Quest’ultima accetta il mandato con compenso di 36.929,50 euro : 29.105,85 euro più 1.164,23 euro inarcassa e 6.659,42 Iva al 22%.

L’incarico per il progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica del Parco urbano intergenerazionale viene assegnato dal Comune in data 7 luglio 2019. A fronte dell’importanza dei luoghi dell’intervento occorre che il programma sia effettuato con celerità e qualità architettonica e paesaggistica “assicurando il dialogo armonico con le parti della Piazza già realizzate e/o realizzande ad opera delle Fal(ferrovie appulo-lucane)”.

Considerato che il personale in forza al Comune risulta occupato in molte e gravose attività tecniche correlate ai numerosi interventi connessi alla nomina di Matera capitale europea della cultura, si decide di affidare i servizi di ingegneria a professionista di alto profilo, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Pertanto il 25 giugno 2019,tramite il portale Asmecomm, i dirigenti comunali inviano a Stefano Boeri Architetti srl di Milano richiesta di preventivo offerta in rapporto alla remunerazione stabilita in 39.949,32 oltre Iva e cassa professionale. Passano tre giorni e l’arch.Stefano Boeri in qualità di amministratore e socio unico e direttore tecnico dichiara essere disponibile a esplicare la commissione al prezzo di euro 37.951,85 più Iva e cassa.

Il giorno 14 gennaio 2020 il progetto creato dall’arch.Boeri viene sottoposto a sindaco e assessori comunali, che ne prendono atto. A chi e a che cosa serve il Parco intergenerazionale materano? Per favorire-si legge nell’incarto municipale – l’integrazione, l’aggregazione e il dialogo fra le varie componenti del tessuto sociale cittadino prevedendo l’inserimento di vari elementi urbani (play –ground,pista ciclabile,parcheggi,area taxi,percorsi pedonali, etc.) da integrarsi all’interno di una matrice verde di gradevole fruizione.

A cura di Nino Sangerardi, 29 aprile 2020