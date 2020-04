Miglio “Mercati rionali potranno svolgersi dopo piani di safety e security”

, 29 aprile 2020. Attraverso una nota su facebook, il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, comunica ai suoi cittadini che “Il Comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura ha stabilito che i mercati rionali potranno tenersi solo dopo aver predisposto per ogni sito un. Dovrà’ essere indicato il responsabile della sicurezza, garantendo un accesso contingentato all’area mercatale così evitando ogni possibile rischio di assembramenti.

Per i cimiteri i sindaci potranno aprire solo dopo aver adottato ogni misura tesa a contingentare l’accesso e a rendere sicura, anche a salvaguardia della salute pubblica, l’area cimiteriale. Si è sancito che ogni provvedimento sindacale dovrà riguardare comunque il periodo successivo al 4 maggio. Per bar e locali pubblici saranno potenziati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine, ferma restando la prerogativa del Sindaco di disciplinare con propria ordinanza orario di apertura e chiusura degli esercizi”.