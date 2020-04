Prefettura “A Manfredonia 15 positivi al 27 aprile”. Per Regione è ancora fascia “21-50”

, 29 aprile 2020. “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale (di Manfredonia,ndr) alrisultanodi cuiLo rende noto, in una nota odierna, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. – Emergenza Covid-19.

Bollettino epidemiologico odierno Covid19; 29.04.2020. Il Presidente Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 29 aprile in Puglia, sono stati registrati 1.838 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 49 casi, così suddivisi: 16 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 4 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati 3 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 58,496 test. Sono 692 i pazienti guariti. 2927 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.029 osì divisi: 1.301 nella Provincia di Bari; 555 nella Provincia di Brindisi; 371 nella Provincia di BAT; 1.032 nella Provincia di Foggia; 484 nella Provincia di Lecce; 255 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Per i Comuni della Provincia di Foggia, la Regione ha reso noto oggi le fasce in base agli attualmente positivi.

Foggia – San Giovanni Rotondo (con più di 120 casi in totale) – San Marco in Lamis – San Severo (“109 casi” in totale comunicati al 22 aprile 2020) – Torremaggiore (sotto 90 casi) nella fascia rossa: over51 casi (fascia rossa)

Cerignola, Manfredonia, Lucera, Troia, Bovino, Monte Sant’Angelo: fascia “21 – 50” casi

San Nicandro Garganico 11 – 20. Rignano – Apricena – San Paolo di Civitate – Orta Nova fascia 6 – 10. Dunque gli altri Comuni con zero casi, o 1-5 casi.