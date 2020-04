Regione Puglia,3.7 mln euro al progetto Maggioli e Tempo

La Giunta regionale ha espresso “indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato da Maggioli spa e impresa aderente Tempo srl”. L’investimento complessivo di euro 5.921.845,00(4.015.952,63 Maggioli spa e 1.926.098,12 Tempo srl) a fronte di un’agevolazione concedibile dalla Regione Puglia pari a 3.719.334,55,da mettere in opera nella città di Bari in via Sparano e Vico Capurso,sette le nuove unità lavorative. Il programma imprenditoriale denominato “Eolo-veicolo per nuovi contenuti”, che verrà sviluppato nell’arco di tre anni,prevede la realizzazione di una struttura telematica e digitale chiamata “Piattaforma Workfoglio”.

Obiettivo? Supportare i professionisti nel gestire le proprie attività,favorendo la fruizione dei contenuti digitali,creando un ecosistema collaborativo e “…generando mansioni di supporto alle personalizzazioni e aggiornamenti del software”. Iniziativa che per struttura e metodiche rientra nei canoni esposti dalla strategia regionale per la specializzazione intelligente : Smart Puglia 2000,e nel documento inerente la Puglia della Key Enabling Technologies. A giudizio di Puglia Sviluppo spa–compagine della Regione che svolge l’istruttoria riguardo le domande di finanziamento sottoscritte da imprese piccole medie e grandi—“…Il Piano di Maggioli spa e Tempo srl è valido sia sotto il profilo meramente industriale/commerciale che sotto il profilo della ricerca,è organico e correttamente strutturato,l’innovazione è significativa”.

Maggioli spa, la cui attività è focalizzata in progettazione e vendita di sistemi informativi e applicazioni di software,ha sede legale in Sant’Arcangelo di Romagna e operative a Bruxelles, L’Aquila, Bologna, Catanzaro, Cosenza, Milano, Palermo, Verona, Sassari, Udine, Mantova,eccetera. Capitale sociale 2.215.200,00 euro ripartito così : Pacri srl 98%,Maggioli Lucia e Maggioli Andrea e Municchi Loretta rispettivamente detengono 0,67%,Paolo Maggioli è il presidente del Consiglio di amministrazione.

L’anno 2018 chiuso con ricavi consolidati di 136 milioni euro in crescita del 16% rispetto al 2017,risultato netto del Gruppo euro 10,5 milioni.

Tempo srl,residenza legale nel capoluogo pugliese,specializzata,tra l’altro, in servizi legati alla gestione d’impresa,organizzazione di corsi professionali,fornitura prestazioni nell’ambito del web,supporto per il software house,assiste Enti pubblici e privati nelle operazioni gestionali e contabili.

Capitale sociale euro 10.000,00 suddiviso in questo modo : Intuit srl 50%,Emilia Moretti 30%,Maria Laura Lodeserto 20% ricopre la carica di amministratore unico. Nel corso degli ultimi anni il fatturato è passato da 1.064.000,00 euro nel 2016 a 1.238.000,00 euro nel 2018 mentre l’utile dell’anno 2016 è stato di 242.000,00 euro,quello del 2018 euro 389.000,00.

A cura di Nino Sangerardi, 29 aprile 2020