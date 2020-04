“Risorgiamo Italia”: protesta pacifica baristi e ristoratori ad Apricena

“Nelle giornate di ieri e di oggi in tutta Italia baristi e ristoratori si sono uniti in una protesta pacifica nei confronti del Governo Nazionale per le ultime disposizioni. Accensione delle luci nei propri locali e consegna delle chiavi al Sindaco in segno di protesta contro il Governo.Sono in tanti a temere per il fallimento delle proprie aziende.

Il Sindaco, l’Assessore Bianca Matera e la delegata al Commercio Maria Rita Labombarda, sono passati per un saluto in tutte le attività che hanno aderito all’ iniziativa nazionale, al fine di portare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Apricena.

Sono al vaglio della nostra Amministrazione misure straordinarie per aiutare nella ripresa le attività che hanno sofferto più di tutti le conseguenze economiche di questa emergenza sanitaria”.