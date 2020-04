Riuniti, Dattoli “Mascherine? Difficoltà gravissima per Fpp3. I NAS? Controlli di routine”

, 29 aprile 2020. Ospedali Riuniti di Foggia: continuano isui dipendenti, “a tappeto”, mentre persistono “gravissime difficoltà” per le mascherine aventi filtro con una dicitura fpp3 . Lo conferma a StatoQuotidiano il direttore generale dell’azienda, dr.. “E’ vero, abbiamo una difficoltà gravissima per gli Fpp3, abbiamo sollecitato la fornitura. Tra le scarse consegne che ci sono pervenute c’è stata anche una che non ha trovato gradimento negli operatori”.

La segnalazione. A tal riguardo, stamani StatoQuotidiano.it ha pubblicato la segnalazione del deputato del Parlamento Europeo del M5S, Mario Furore: “Secondo questa foto inviatami da un gruppo di operatori sanitari parecchio allarmati, risulterebbe che le mascherine messe a disposizione del personale sanitario che opera nei reparti covid dell’Ospedale Riuniti di Foggia, siano delle mascherine nk95 sulle quali risulta presente un filtro con una dicitura fpp3 e marchio CE. Se così fosse, mi sorge subito spontanea una prima domanda: sono idonee e certificate dall’inail?? Come può una mascherina NK95(FPP2) avere un filtro FPP3?? E se questi operatori sanitari che ne fanno uso tra qualche giorno si saranno contagiati. Di chi sarà la colpa? Chiedo a te che ci rappresenti di aiutarci a capire a chi segnalare tutto questo e a chi chiedere se siamo abbastanza protetti. A questo punto si attendono chiarimenti che saranno opportunamente segnalati da me tanto alla Regione Puglia quanto al Direttore Generale Dattoli“.

Lo stesso Dattoli chiarisce già a StatoQuotidiano “Innanzitutto parliamo di piccoli quantitativi, parliamo delle mascherine facciali per i reparti di rianimazione, alcune centinaia di dispositivi. Ci sono difficoltà oggettive, dobbiamo risolverle”. Si ribadisce che l’ente certificatore “non ha dato conformità per l’utilizzo dei DPI in questione”.

Relativamente ai contagi, ai casi di positività “La struttura ospedaliera tiene, la situazione è sotto controllo, abbiamo dei ricoveri, che non si fermano. Per il reparto di malattie infettive siamo al di sotto del livello di saturazione, aumentano le guarigioni e il post acuzie. Finito tutto? Assolutamente. Il dispositivo è sempre attivo, tutti i dispositivi nell’ambito del percorso Covid sono attivi”.

Stamani ci sono stati i controlli nella struttura ospedaliera dei carabinieri del NAS “Controlli di routine. Per le mascherine? Si, anche, come per un ascensore non funzionante”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it