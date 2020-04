Salvini “Lega occupa la Camera”. Scontro Carroccio-Fratelli d’Italia

Roma, 29 aprile 2020. “I parlamentari della Lega staranno ad oltranza in Parlamento, il nostro posto di lavoro, giorno e notte, fino a quando non verranno date risposte certe agli italiani. Nel rispetto delle regole“. Lo ha detto in una nota il leader dell Lega,

Come riporta Il Messaggero, “i deputati della Lega hanno occupato l’Aula di Montecitorio“. Lo riferisce Emanuele Fiano del Pd e lo conferma all’agenzia Ansa un deputato di Fdi. Al momento della chiusura della seduta, i deputati della Lega sono rimasti nell’Emiciclo. “Non rallenteremo né impediremo il regolare svolgimento dei lavori programmati: porteremo nelle aule, dove resteremo anche quando la seduta è conclusa, le voci dei lavoratori, di chi soffre, dei disabili, di chi è più fragile. Rimarremo finché il governo non darà risposte chiare”. Così una nota della Lega.