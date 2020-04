San Marco in Lamis, i Carabinieri consegnano la pensione a casa

, 29 aprile 2020. Non solo contrasto ai fenomeni delittuosi, come avvenuto per la conclusione dell’indagine per droga dell’altro ieri che ha portato a 13 misure cautelari: i Carabinieri di San Marco in Lamis in questo momento difficile intervengono a sostegno della popolazione con la consegna delle pensioni a quei cittadini che non possono recarsi presso gli sportelli degli

Il Comandante di quella Stazione e i suoi militari si sono immediatamente attivati dopo la richiesta di una 77enne del luogo e hanno ritirato la pensione, recapitandogliela direttamente a casa.

Il servizio, ormai noto, avviato a seguito di una convenzione sottoscritta da Poste Italiane e Arma dei Carabinieri, prevede per tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, la possibilità di ricevere gratuitamente le somme in denaro, presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri delle locali Stazioni. L’accordo tra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri, non solo mira a evitare spostamenti dei soggetti più deboli in questo periodo di emergenza sanitaria, ma permette di tutelarli da reati come truffe, rapine e scippi. L’anziana signora ha espresso la sua gratitudine all’Arma dei Carabinieri, e i militari della Stazione di San Marco in Lamis hanno rinnovato la loro pronta disponibilità anche per il futuro. Si ricorda che per attivare il servizio è sufficiente contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste Italiane, ovvero recarsi presso l’Ufficio Postale o chiamare la Stazione dei Carabinieri di San Marco in Lamis per richiedere maggiori informazioni allo 0882-832933.