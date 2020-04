Spaccio cocaina tra Manfredonia e Barletta, rigettato ricorso di Bergantino

, 29 aprile 2020. “(..) il Tribunale cautelare ha correttamente evidenziato, per un verso, la capacità a delinquere del, desumendola dagli stretti legami con Saverio Tucci, figura di spicco della criminalità pugliese , a nulla rilevando che in seguito costui sia stato assassinato in Olanda, in quanto, ai fini del giudizio di pericolosità, rileva l’accertato legame con ambienti criminali di quel livello; per altro verso, che il fatto, relativamente recente, essendo stato commesso nel settembre, aveva ad oggetto un quantitativo diche, sebbene non accertato, non era comunque irrisorio, essendo destinato ad alimentare lo spaccio al minuto dell’associazione facente capo a Ruggiero Disalvo “. Con sentenza di recente pubblicazione (con udienza svoltasi il 06 febbraio 2020), la terza sezione penale della Corte di Cassazione (Presidente Gastone Andreazza) hail ricorso proposto da, nato a Manfredonia il 23/10/1974, “contro l’ordinanza del 02/09/2019 del Tribunale della libertà di Bari che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse del Bergantino contro l’ordinanza del G.i.p. Tribunale di Bari dell’01/08/2019, che ha applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari”.

La contestazione. A Bergantino è stato contestato il “delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, come contestato al capo 1) dell’incolpazione provvisoria, per aver ceduto a M.L. un quantitativo non modico di cocaina, procurato alla L. da Saverio Tucci e con l’intermediazione di Antonio Diaferia“, con fatto commesso a Manfredonia e a Barletta dal 17/08/2017 fino al 13/09/2017.

Focus indagine Carabinieri Compagnia Carabinieri (agosto 2019). Come già riportato da StatoQuotidiano, relativamente ai fatti in oggetto, si fa riferimento a un’operazione dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Barletta che, nello scorso agosto 2019, “avevano dato esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare di cui 4 in carcere e 3 ai domiciliari nei confronti di soggetti esponenti di organizzazioni criminali operanti in Barletta e nel Gargano, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti“. La misura era stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di una specifica attività di polizia giudiziaria svolta dai militari della Compagnia di Barletta dal giugno del 2017.

Come dalla nota stampa dei Carabinieri dell’agosto 2019, “L’attività investigativa era nata dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che riferì delle attività illecite di un sodalizio criminale della malavita organizzata barlettana capeggiato da Disalvo Ruggiero, detto “Tucchett”, 52enne di Barletta, il quale da anni risultava in contatto con membri del panorama delinquenziale garganico del clan ‘Li Bergolis’, dai quali si riforniva di ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina“. “Le risultanze investigative avevano riscontrato l’esistenza della cellula delinquenziale dedita allo spaccio di cocaina a Barletta; avevano dimostrato che la cocaina fornita al sodalizio malavitoso barlettano perveniva dall’Olanda tramite canali internazionali di narcotraffico con la mediazione di pregiudicati garganici di stanza ad Amsterdam che fungevano da intermediari con esponenti di rilievo di cartelli del narcotraffico colombiano“.

Il ruolo del collaboratore di giustizia Carlo Magno. “Le indagini della citata operazione, con esecuzione della misura nello scorso agosto 2019, erano anche correlate all’omicidio dello stesso Tucci, membro di spicco del clan Li Bergolis, riferendo inoltre agli inquirenti che Saverio Tucci era stato parte del gruppo che aveva ucciso Mario Luciano Romito (come risaputo, . “Le indagini della citata operazione, con esecuzione della misura nello scorso agosto 2019, erano anche correlate all’omicidio dello stesso Tucci, membro di spicco del clan Li Bergolis, ucciso ad Amsterdam il 10.10.2017 ad opera del pregiudicato manfredoniano Carlo Magno , in seguito tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Barletta previa rogatoria internazionale con l’autorità giudiziaria olandese, grazie al contributo di Eurojust, nel mese di aprile 2018. Magno aveva quindi iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia”. “Nel corso di vari interrogatori – riportarono gli inquirenti – (Magno,ndr) ha contribuito in maniera determinante a delineare in modo completo ed esaustivo l’organigramma criminale, i canali di rifornimento e le modalità di importazione dello stupefacente dal Sudamerica fino a Manfredonia,(come risaputo, per il quadruplice omicidio di San Marco in Lamis ci sono al momento due procedimenti penali in corso ,ndr)”.

Nell’agosto 2019, “il monitoraggio tecnico disposto a carico di tutti gli indagati (poi destinatari dell’esecuzione della misura cautelare,ndr) ha consentito l’esaltazione dei ruoli ricoperti nell’ambito delle consorterie criminali di appartenenza, delineando la rotta dello stupefacente sino a Barletta, al culmine di transazioni verificate con complessi servizi di osservazione dinamica, anche in Olanda, con i quali si è riusciti a penetrare l’assoluta avvedutezza dei soggetti coinvolti che hanno mostrato di prediligere, in via esclusiva, gli incontri di persona all’utilizzo di mezzi di comunicazione intercettabili“.

IL RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA GIUSEPPE BERGANTINO. Come sopra riportato, Giuseppe Bergantino (tra i 7 destinatari della misura cautelare relativa alla citata operazione di p.g.), tramite il suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del 02/09/2019 del Tribunale della Libertà di Bari che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l’ordinanza del G.i.p. Tribunale di Bari dell’01/08/2019, che aveva applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari. I tre motivi correlati al ricorso. Per il ricorrente “Il Tribunale del riesame avrebbe rigettato con motivazione sostanzialmente mancate l’eccezione dedotta con la richiesta di riesame, con cui si lamentava la nullità del provvedimento genetico per mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario“. Inoltre, attraverso il ricorso in Cassazione, “Il ricorrente denuncia la mancanza e l’illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, rigettando le argomentazioni difensive sul travisamento della conversazione intercorsa il 12 settembre 2017 tra Saverio Tucci e Giuseppe Bergantino, dalla quale, ad avviso della difesa, non emergerebbe alcun accordo per il giorno seguente, finalizzato alla consegna della sostanza stupefacente“. Infine “Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria in punto di idoneità della misura in atto a contenere le esigenze cautelari, considerando che il Bergantino non è indagato per il delitto associativo, e che l’argomentazione addotta dal Tribunale, ossia la contiguità a narcotrafficanti del rango di Saverio Tucci, ha perso di rilevanza, essendo stato il Tucci ucciso in Olanda il 10 ottobre 2017“. Il rigetto del ricorso della Cassazione. Tra l’altro, rigettando il ricorso del Bergantino, la Cassazione ha evidenziato come “Il ricorrente” si sarebbe limitato “a censurare, in maniera aspecifica, il giudizio di adeguatezza della misura, laddove il Tribunale cautelare ha correttamente evidenziato, per un verso, la capacità a delinquere del Bergantino, desumendola dagli stretti legami con Saverio Tucci, figura di spicco della criminalità pugliese, a nulla rilevando che in seguito costui sia stato assassinato in Olanda, in quanto, ai fini del giudizio di pericolosità, rileva l’accertato legame con ambienti criminali di quel livello; per altro verso, che il fatto, relativamente recente, essendo stato commesso nel settembre 2017, aveva ad oggetto un quantitativo di cocaina che, sebbene non accertato, non era comunque irrisorio, essendo destinato ad alimentare lo spaccio al minuto dell’associazione facente capo a Ruggiero Disalvo. Da tali elementi, il Tribunale cautelare ha logicamente desunto l’idoneità della misura degli arresti donniciliari a preservare le esigenze cautelari, in quanto proporzionata alla gravità del fatto concreto e alla pena che potrà essere inflitta in caso di condanna“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it