Spagnola e Covid-19, illustre scomparse

Le recenti scomparse nel 2020 di Luis Sepùlveda Calfucura e di Henry Weber per Covid-19, ci riportano alla memoria gli intellettuali uccisi dalla Grande Influenza, altrimenti detta Spagnola, il nefasto contagio di inizio secolo scorso.

Luis Sepùlveda Calfucura cileno di nascita e naturalizzato francese, personaggio di imponente valore culturale e artistico, assunto a emblema quale attivista di liberazione nazionale da ogni forma di fascismo, a settantuno anni, in Oviedo, è colpito a tradimento dal Coronavirus, così come questo maledetto agente patogeno, influenzale, s’insinua in seno all’umanità.

A distanza di giorni ne è colpito ad Avignone, con identica peculiarità, Henry Weber a settantacinque anni. Originario da genitori ebrei polacchi, si era subito imposto quale docente di filosofia politica, divenendo una figura simbolo del maggio francese, soprannominato il “duro”, già oppositore, a giusta ragione, quale militante avverso alla guerra in Algeria. Fondatore della LCR (lega comunista), senatore ed eurodeputato rieletto, consulente del gabinetto Laurent Fabius, si distingueva per non essere affatto un idealista poiché spendeva la sua carriera alla ricerca di concrete soluzioni socio-politiche ed economiche nel merito.

Negli sciagurati anni della Spagnola seguita alla Grande Guerra, oltremodo penosi furono gli l’accadimenti che infierirono su Wilhelm Albert Wlodzimierz Apollinaris de Waz-Kostrowicki, in arte Guillaume Apollinaire, scrittore, drammaturgo e critico. Romano di nascita, figlio naturale di un ufficiale svizzero, dal quale non fu mai riconosciuto, assunse il nome del casato della madre Angelika, nobile polacca. A Parigi godette della compagnia di Ungaretti, Jacob, Picasso e, di natura progressista, sostenne infervorato le opere di Marinetti e de Chirico. Durante la Grande Guerra, in trincea fu ferito gravemente alla tempia ma riuscì a sortirne fuori pericolo; era praticamente ancora in una lunga convalescenza quando a soli trentotto anni, il 2 novembre del ’18, fu stroncato dalla spagnola a Parigi. Presso il suo giaciglio, ormai agonizzante, era appena sopraggiunto Ungaretti per comunicargli la felice vittoria della guerra da parte dell’Intesa. Ci fu un primitivo avvenimento che già aveva leso il suo equilibrio, quando fu ingiustamente incarcerato, indicato quale autore del furto della Gioconda, del quale fu sospettato finanche l’amico Picasso. La brutta questione si risolse con l’arresto del vero colpevole, l’italiano Vincenzo Peruggia, un guardiano del museo, il quale intendeva far rincasare il dipinto leonardesco.

Nello stesso anno il 2 dicembre, sempre a Parigi, il poeta e drammaturgo marsigliese Edmond Rostand, figlio d’arte, noto autore del Cyrano, restò vittima della Spagnola a cinquant’anni, lasciando la compagna Mary Marquet con la quale si era unito tre anni prima dopo essersi separato dalla moglie, la poetessa Rosemonde Gérard.

Il 1918 fu anno devastante per il mondo intellettuale europeo: il 31 ottobre si era spento miseramente per spagnola l’austriaco Egon Leon Adolf Schiele, in arte Egon Schiele. Artista pittore tra l’Espressionismo e l’Art Nouveau (questa in Italia quale Arte Liberty o Floreale), attraversando la Secessione, prediletto di Gustav Klimt. La sua innata vena artistica, praticamente da autodidatta, si rivelò immediatamente, corredata di misticismo. Ha lasciato infatti circa 3640 tra dipinti, acquerelli e disegni, malgrado si fosse spento a ventotto anni. Oggi lo si potrebbe definire un omologista dal momento che asseriva “L’artista deve necessariamente essere se stesso\…\ senza utilizzare tutto il patrimonio del passato e della tradizione”. Prediligeva le figure femminili e la sua modella storica fu la sorella Gerti, poi sostituita dalla giovinetta Wally Neuzile e infine da Edith Harms che sposò. Accusato da un ufficiale di aver abusato di sua figlia minorenne, fu incarcerato ma rilasciato poiché pare che la relazione fosse unicamente artistica, intento com’era a ricercare modelle giovani e il reato fu derubricato a “talento peccaminoso”, ritratti troppo audaci per l’epoca. Della sua partecipazione al secondo conflitto ha lasciato un’opera tropologica, nel raffigurare il crollo di un Mulino travolto dalla potenza idrica, significando la sconfitta degli Asburgo. Nel pieno della sua rinascita artistica, in tournée tra le nazioni europee, raggiunse la moglie Edth a Vienna in gravissime condizioni durante la gravidanza. Egon non cessò di ritrarla ancora quale sua modella preferita e verosimilmente si contagiò di spagnola già palese nel corpo della donna. Morirono entrambi a distanza di tre giorni.

Nel 1919 fu la volta di Gustav Klimt, il simbolista, astro del Secessionismo viennese e coautore del manifesto “Ver sacrum”, sostenitore del giovane Schiele. Ѐ menzionato nella storia dell’arte universale specialmente per il suo periodo cosiddetto “aureo” – era figlio di Ernst orafo e incisore – quando stupì per le raffigurazioni di Giuditta, di Adele Bloch Bauer e per il Bacio. Le sue opere considerate oscene – uno stile che aveva convinto il suo pupillo Schiele, per il quale questi ebbe identiche avversioni – lo condussero a un percorso scostato dall’ufficialità. Un periodo che precedette il suo amore per l’Impressionismo e per lo stile di Monet. La sua compagna di vita e musa ispiratrice fu Emilie Floöge, imprenditrice. Si spense il 6 febbraio a 56 anni, influenzatosi nel nosocomio di Vienna, dove tuttavia era già degente per una grave patologia e pertanto la causa finale della sua morte solleva ancora delle incertezze.

In linea con lo stesso campo di azione, e addirittura omonimo, dell’Henry che era morto per spagnola, il sociologo ed economista tedesco Karl Emil Maximillian Weber è ricordato quale fondatore della sociologia così come vista in tempi moderni. In Italia ebbe la prima notorietà con il saggio “Parlamento e Governo” tradotto da Benedetto Croce. La sua competenza lo condusse a essere nominato consigliere nei negoziati durante il trattato di Versailles del 1919 e nella stesura della Costituzione di Weimar, fondatore del Partito Democratico Tedesco (DDP). Sua consorte fu la femminista e sociologa Marianne Schnitger. Durante la guerra ricoprì il ruolo di direttore degli ospedali militari di Heidelberg. Il 1920 segnò la sua fine, contaminato dalla spagnola a cinquantasei anni.

Da quanto riportato in questa pagina, si evidenzierebbe la tesi che mentre il Covid-19 miete le sue vittime in età avanzata, la Spagnola aggrediva in giovane e media età.

A cura di Ferruccio Gemmellaro, storico critico