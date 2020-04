Su Rai1 “Pane e libertà“: Favino è sindacalista di Cerignola Giuseppe Di Vittorio

Venerdì 1 maggio 2020 alle ore 21,25 su Rai1 verrà trasmesso la miniserie ““, un film che racconta la vita del sindacalista di Cerignola, impegnato fino alla morte a lottare per l’unità dei lavoratori. La figura del sindacalista è stata interpretata magistralmente dall’attore. Le musiche sono del grande Ennio Morricone. Il film del regista Alberto Negrin con Pierfrancesco Favino, Raffaella Rea, Giuseppe Zeno, Anna Ferruzzo e Federica de Cola racconta la vita di Di Vittorio, uno dei personaggi più importanti della nostra terra. Giuseppe Di Vittorio, considerato padre del sindacalismo italiano e della CGIL, fu antifascista e, soprattutto, un grande padre costituente. Nato a Cerignola, morì il 3 novembre 1957 a Lecco. A differenza di molti altri sindacalisti del suo tempo non aveva origine operaie, era un bracciante nato in una famiglia di braccianti della Capitanata.

Fonte: Foggia reporter