“Tentato omicidio soggetti legati al boss Testa”, inammissibile ricorso 29enne

, 29 aprile 2020. “(..) Si tratta di argomenti di merito già esaminati dal Tribunale, che aveva ritenuto non attendibile l’assunto della occupazione lavorativa, anche sul rilievo del dato oggettivo della condotta del ricorrente, che solo per un’ora si era trattenuto nel luogo dove, per tutta la notte, avrebbe dovuto esercitare la mansioni di guardiano (..)”: Con sentenza di recente pubblicazione , ma con udienza de 4 dicembre 2019, ladi Roma ha “dichiarato inammissibile il ricorso proposto da, nato a San Severo il 14 febbraio 1991, contro un’ordinanza del 02/07/2019 del Tribunale della Libertà di Bari”.

I FATTI. “Con ordinanza depositata il 3.6.2019 il Gip del Tribunale di Bari ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di De Filippo Luigi Nazario e De Filippo Michele Valentino (entrambi coinvolti nell’operazione Ares,ndr) in relazione ai delitti di tentato omicidio di Marchitto Adriano e Gualano Anna Cira e di detenzione e porto illegali di un fucile cal. 12, fatti commessi a San Severo il 4.3.2019″. “La sussistenza del fatto – che non era stato oggetto di denuncia da parte delle vittime – era stata accertata sulla base di quanto dichiarato dalle persone offese, nella immediatezza, a Testa Severino, e oggetto di intercettazione ambientale disposta nelle indagini per un pregresso fatto omicidiario, e dei filmati del sistema di video sorveglianza; veniva anche rinvenuto, sul luogo del fatto, una borra esplosa di fucile calibro 12“. “(..) Il giudice per le indagini preliminari aveva quindi ritenuto che il principale obiettivo dell’azione omicidiaria fosse Testa Severino, esponente della criminalità locale, e che la causale fosse da ricondurre ai contrasti con i fratelli De Filippo”. Secondo l’accusa, “De Filippo Luigi Nazario era il soggetto che aveva sparato contro la coppia Marchitto-Gualano, mentre il fratello Michele aveva compiuto i controlli nelle ore precedenti e quindi, passando le informazioni al fratello Luigi, aveva così concorso nella fase esecutiva. Il fatto risultava aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, con riferimento alle imputazioni di tentato omicidio“.

“Veniva ritenuta la sussistenza del pericolo di recidiva, desumibile dalla gravità del fatto – per il modus operandi e il contesto criminale -, e dal negativo profilo soggettivo. Pericolo connotato da attualità e concretezza, per la disponibilità dell’arma già utilizzata e per la manifesta volontà di alterare gli equilibri nel contesto malavitoso. Infine, veniva ritenuta adeguata solo la misura della custodia in carcere”. “Proposta richiesta di riesame da parte del difensore di De Filippo Michele Valentino, il Tribunale di Bari, quale giudice a sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 2.7.2019, (..) ha confermato l’ordinanza cautelare, escludendo la sussistenza della aggravante del metodo mafioso”.

Il Tribunale, dato atto dei rilievi svolti dalla difesa in ordine agli indizi di colpevolezza, alla qualificazione giuridica del capo 1, alla aggravante del metodo mafioso, alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiale applicata.

Il difensore di De Filippo Michele Valentino ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha tra l’altro “documentato le ragioni di lavoro che spiegavano la permanenza del ricorrente nel cantiere edile sito nei pressi del ristorante Il ritrovo; – il sistema di video sorveglianza non aveva mai ripreso il ricorrente nei pressi del ristorante; – il contenuto della conversazione, successiva al fatto, con il fratello era, al più, significativa di connivenza postuma; – non era emersa l’esistenza di altra utenza telefonica in uso al ricorrente, e quindi non vi era prova di alcuna conversazione con il fratello prima dell’agguato”. “Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, e in ordine alla valutazione di non adeguatezza di una misura meno afflittiva“.

“La Cassazione ha ritenuto il ricorso, sotto diversi profili, inammissibile”.