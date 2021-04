(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Foggia, 29 aprile 2021. Da circa otto anni la circolare numero 34 non passa più in via Borgo Arpinova podere 243. Le decine di famiglie che risiedono nei pressi di questa strada vivono dunque un considerevole disagio e affermano che negli anni scorsi si sono messe insieme raccogliendo circa 70 firme per chiedere il ripristino del manto stradale.

Lo racconta Donatella Maniero, che afferma: «È a causa della strada dissestata che gli autobus non passano più di qua. Le autoambulanze impiegano molto tempo per arrivare e anche i medici a volte hanno difficoltà a raggiungere le nostre case».

Quello che si solleva oggi, che le firme non sono state raccolte, è però un problema più grande, perché la mancanza di collegamenti stradali rende difficilissima la vita della Maniero, mamma del piccolo Ernesto, bambino affetto da una rarissima malattia genetica chiamata Tubulinopatia.

«Ci siamo accorti della malattia di nostro figlio quando aveva appena 3 mesi», spiega Donatella a Stato Quotidiano. «Abbiamo preso contatti con medici di Roma che ci hanno diagnosticato questa malattia. Ernesto ha avuto le prime crisi epilettiche che era ancora un neonato e da allora la nostra vita continua tra numerose difficoltà. Mio marito ha perso il lavoro e io non guido, quindi ho problemi a raggiungere la città quando devo fare le visite mediche al bambino».

Quello che Donatella chiede è dunque una strada che consenta il passaggio dei mezzi pubblici, perché a causa della malattia del bambino e delle sue frequenti crisi epilettiche, la tempestività dei soccorsi è un fattore fondamentale.

«Mio marito ha perso il lavoro e andiamo avanti con disagio. Spesso devo andare dalla fisiatra perché il seggiolone del bambino va regolato con una certa frequenza. Se non fosse per mia madre, non saprei proprio come fare».

Il suo appello recita così: Petrozzi Ernesto Pio, nato a Foggia il 9/6/2018 è affetto da una rarissima malattia genetica chiamata TUBULINOPATIA,il cui nome deriva dalle TUBULINE, le proteine coinvolte in questa mutazione. Sono le proteine che formano l’impalcatura esterna della cellula e che dovrebbero proteggerla durante la moltiplicazione cellulare. In Ernesto queste proteine non proteggono la cellula che quindi fa fatica a moltiplicarsi soprattutto a livello neuronale. La conseguenza diretta è una MICROCEFALIA: il suo cervello è troppo piccolo per svolgere al meglio tutte le sue innumerevoli funzioni.

Ne conseguono: Disabilità mentale. Ritardo dello sviluppo. Deficit cognitivo. Deficit motorio. Atrofia cerebellare e cerebrale.

Epilessia farmacoresistente: nostra intenzione è soffermarci su questo ultimo sintomo che risulta essere il più pericoloso per la sua vita stessa. La terapia somministrata dal BambinGesu’ di Roma, dove Ernesto è sotto cura, non basta ad evitare le crisi epilettiche che possono variare dalle 4 alle 10 volte al giorno.

La tempestività dei soccorsi è un prerequisito e l’ultima volta i mezzi di soccorso sono arrivati dopo un’ora e mezza dalla chiamata, a detta loro, per le condizioni stradali relativi al dissestamento. La famiglia abita ad Arpinova n243.Occorre sottolineare un altro aspetto importante: Presso l’abitazione non passa più l’unico mezzo pubblico che passava fino a 7-8 anni fa: la circolare numero 34. Questo pregiudica la possibilità alla mamma Mainiero Donatella, di poter raggiungere il centro cittadino in assenza di familiari che possano accompagnarla.

La signora non può così essere indipendente nell’accompagnare suo figlio (non avendo patente) a fare terapia, a recarsi da un medico o semplicemente al parco giochi.

Si chiede quindi di ripristinare la linea PUBBLICA dei mezzi di trasporto dei concittadini foggiani in questione. In fede, La famiglia.

A cura di Modesta Raimondi, Foggia 29 aprile 2021