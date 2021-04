Bordo sul voto a Manfredonia e Cerignola, fra ottobre e dicembre prossimi

“Votano tra il 15 settembre e il 15 ottobre i comuni sciolti per mafia che avrebbero dovuto votare a dicembre 2020. Per i comuni amministrati dalla Commissione straordinaria in scadenza nel secondo semestre di quest’anno, come nel caso di Manfredonia e Cerignola, il voto è invece previsto tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, così come prevede la legge.

Sarà un altro decreto del governo in autunno a stabilire la data precisa, che sarà comunque comunque una domenica tra il 15 ottobre e il 15 dicembre”.

Lo precisa il parlamentare Michele Bordo.