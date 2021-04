Estate 2021: Puglia verso il tutto esaurito insieme alla Sardegna

Bari, 29/04/2021 – (repubblica) La Puglia è con la Sardegna in pole position tra le regioni costiere italiane per le quali si registra già il sold out per la prossima stagione turistico balneare. È quanto emerge da una prima indagine di Federbalneari Alberghi, associazione di categoria del turismo alberghiero del mare aderente a Federbalneari Italia.

Secondo l’associazione “nonostante il panorama non sia ancora omogeno e il nostro paese stia perdendo quote di mercato stagionali e flussi turistici internazionali, ci sono ottimi segnali di prenotazioni domestiche per i mesi di luglio e agosto che lasciano presagire una stagione intensa per le strutture turistico ricettive nelle località balneari, che iniziano a scaldare i motori”. Per Federbalneari la Puglia, “nonostante sia tra le mete più gettonate dal turismo incoming, sconta il deficit dei collegamenti aerei, anche se le notizie che vengono dal settore – dice l’associazione – fanno prevedere una crescita esponenziale e una visione turistica di sistema mare già pronta per la prossima estate”. (repubblica)