Foggia, incidente scooter – Opel: un ferito

Incidente questa mattina tra una Opel ed uno scooter in via Sant’Alfonso De Liguori a Foggia. Questa mattina la Polizia Locale di Foggia è intervenuta su via Sant’Alfonso De Liguori per un incidente stradale avvenuto tra una Oper ed uno scooter condotto da un giovane extracomunitario rimasto lievemente ferito.

Da un controllo documentale è emerso che il giovane era sprovvisto di tutti i documenti necessari alla guida e del ciclomotore.

Inoltre, gli agenti intervenuti hanno anche accertato che lo scooter era rubato pertanto il centauro, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada è stato anche denunciato per ricettazione.