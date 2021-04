Incendio consorzio “Re Manfredi”: “L’autista non era nostro dipendente”

Manfredonia, 29/04/2021 – (ilrestodelcarlino) L’ex autista che ha patteggiato la pena a 2 anni per aver dato fuoco agli scuolabus nel capannone di Calcinelli non era dipendente della “Re Manfredi“, il consorzio di Manfredonia (Foggia) che gestisce il trasporto scolastico per Colli al Metauro, ma della ditta che aveva avuto l’appalto in precedenza. Con il suo gesto, l’imputato, così come ha ammesso, aveva voluto vendicarsi del licenziamento disposto dall’azienda per la quale lavorava.

L’assalto incendiario interessò però i mezzi della Re Manfredi che a maggio 2019 gestiva solo da pochi mesi il servizio. Le indagini seguirono varie piste, compresa quella della criminalità organizzata pugliese tenuto conto della provenienza del nuovo consorzio. Un’ipotesi caduta subito. Ma che è pesata sulla “Re Manfredi”: “Ci siamo sempre distinti per legalità e trasparenza – scrive la ditta – ed è stata dura subire un’onta infame, ma abbiamo sempre creduto nel lavoro degli inquirenti. Dunque, rancore ci fu, ma non nei confronti della Re Manfredi che all’esito delle indagini è risultata essere parte lesa su tutti i fronti”. (ilrestodelcarlino)