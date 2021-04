L’artista Tresoldi contattato dal sindaco di Bari per una nuova opera

Manfredonia, 29/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) Milioni di fili metallici tenuti insieme dalla magia dell’arte, quella ispirata alla grandezza dei tempi passati che rivive grazie al talento degli artisti contemporanei. Anche Bari, con ogni probabilità, potrà immergersi nella maestria artistica delle opere di Edoardo Tresoldi. Il giovane, ma già affermatissimo scultore, autore della magnifica installazione che ricostruisce la Basilica paleocristiana di Siponto, a pochi chilometri da Manfredonia, potrebbe realizzare una sua grande opera proprio a Bari, nel Parco Archeologico di San Pietro adiacente al Museo Archeologico di Santa Scolastica.

A lasciarsi scappare il nome dell’artista è stato l’altra sera il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nell’ambito di un confronto online organizzato dall’associazione La Giusta Causa, sui temi delle politiche culturali. Di fatto, il MIBAC ha istruito una manifestazione d’interesse per la realizzazione di un’opera d’arte contemporanea nel Parco, e ora siamo alla fase della procedura negoziata con la possibilità, per gli operatori che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse, di far pervenire la loro offerta entro il 3 maggio. La commissione esaminatrice dovrà poi esprimere la sua scelta entro l’inizio dell’estate.(gazzettamezzogiorno)