Manfredonia, si è spenta Giacomina Gatta: educatrice di intere generazioni

Manfredonia, 29/04/2021 – (brindisireport) Si è spenta ieri notte (mercoledì 28 aprile 2021) a Manfredonia, in provincia di Foggia, suor Giacomina Gatta, 85 anni, maestra e guida per tante generazioni che tra gli anni ’60 e ’70 hanno frequentato la scuola dell’infanzia e primaria delle suore di Gesù Eucaristico, in vico II Paolo Chirulli, nel cuore del centro storico di Ceglie Messapica. Accompagnata dalla preghiere della sua comunità di sorelle, la notizia della sua scomparsa ha colpito tutti coloro che la amavano e apprezzavano. “E’ stata una maestra molto apprezzata nella congregazione e forte è il mio ricordo e quello di intere generazioni – sono le parole di Carlo Gasparro, uno dei suoi alunni dell’epoca. Figura austera, sobria, apparteneva alla generazione delle maestre cui era rimesso l’insegnamento di tutte le ‘materie’, una scuola anni luce lontana da quella odierna, ma non meno affascinante ed educativa”. (brindisireport)