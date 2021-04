Manfredonia. Una nuova casa per Paolo (VIDEO)

(STATOQUOTIDIANO, ore 16). Manfredonia, 29 aprile 2021. E’ tornato finalmente ad una vita “normale” il signor Paolo Murgo che da oltre 13 anni, viveva in solitudine ed in condizioni igieniche “preistoriche”, senza acqua, corrente e servizi igienici, nel locale un tempo adibito a spogliatoio dei campi da tennis, ubicati accanto al palazzetto dello sport di Manfredonia.

Quel locale doveva essere liberato, poiché, unitamente ai campi da tennis, è stato dato in concessione dal Comune di Manfredonia ad una associazione sportiva facente capo al Prof. Adolfo Manfredi che a breve inizierà i lavori di ristrutturazione.

Un’operazione non solo di sgombero ma sopratutto dalle evidenti implicazioni sociali, realizzata di concerto dalla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, i Servizi Sociali ed il Comando di Polizia Locale, grazie alla quale, il signor Paolo potrà finalmente godere di una nuova casa con tutti i confort ma soprattutto potrà riprendere a vivere quella socialità perduta, a causa della sua lunga permanenza , in completa solitudine, nella sua vecchia dimora in completa solitudine.

Una storia triste dal felice epilogo per il quale mi sento di ringraziare tutti coloro che, con impegno lodevole, hanno permesso a Paolo di tornare a sorridere.

Antonio Castriotta, Manfredonia 29 aprile 2021.