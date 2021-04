Superstrada del Gargano: finanziamento di 922mila euro

Manfredonia, 29/04/2021 – (garganotv) Ammonta a 922mila euro il finanziamento previsto per il completamento della superstrada del Gargano (ammodernamento SS 89 garganica) inserita nel programma nazionale delle “Grandi opere” da realizzare e per le quali il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato 29 commissari straordinari con speciali poteri, utili a sbloccare cantieri fermi o mai cominciati. L’importante arteria, attesa da decenni specie dai viestani, collegherà Vieste con i tratti finora realizzati, a Nord con Vico del Gargano e a Sud con Mattinatella, in modo da completare il periplo stradale a scorrimento veloce del Gargano.

L’intervento progettuale – come da descrizione nel Dpcm – si propone di realizzare il potenziamento dell’attuale strada statale S.S.89 attualmente a singola carreggiata innalzandone lo standard prestazionale mediante una nuova sezione di “tipo B”, quindi con carreggiate separate. Il tracciato si collega ad ovest dell’attuale svincolo in località Siponto realizzando la futura separazione fisica delle carreggiate mediante la nuova transizione tra barriere esistenti e barriere in progetto. (garganotv)