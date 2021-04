Vaccino Covid Puglia: sospeso AstraZeneca, Pfizer e Moderna dai 60 ai 79 anni

Bari, 29/04/2021 – (ilquotidianoitaliano) Secondo le ultime indiscrezioni la Puglia avrebbe utilizzato il 95% delle dosi di vaccino antiCovid consegnate sino a questo momento e superando un milione e 200mila somministrazioni. Dopo la corsa degli scorsi giorni in particolare per consumare le dosi di AstraZeneca, la campagna vaccinale pugliese sembra aver registrato una frenata; soprattutto per i 60/69 enni. Nell’ultime settimana sembra siano state somministrate diverse dosi a sportello e anche a chi era sprovvisto di prenotazioni.

Attualmente, nei frigoriferi delle Asl ci sono poco più di 8 mila dosi di Astrazeneca, a cui si aggiungono le 8.800 dosi consegnate nelle ultime ore. Poi ci sono 30.845 dosi di moderna e poco più di 7 mila di Janssen, su circa 12 mila consegnate. (ilquotidianoitaliano)