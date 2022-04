Aeroitalia, la compagnia italiana (con fondi esteri) che decollerà a Foggia

FOGGIA, 29/04/2022 – (corriere) Si chiama Aeroitalia, ricorda come suono Alitalia e, proprio come l’ex compagnia di bandiera, ha una «A» tricolore sulla coda. La quarta compagnia con certificato italiano — ma con capitali stranieri — punta ad arrivare a 25 aerei alla fine dell’anno prossimo tra Boeing 737 e Boeing 787.

Decolla come vettore charter («primo volo il 2 maggio da Roma a Bruxelles per conto di un’organizzazione internazionale»), per trasformarsi poi in aviolinea regional, quindi per il trasporto di linea nel corto e medio raggio (Italia, Europa, Nord Africa e Medio Oriente) ed evolvere in una società di lungo raggio con collegamenti con il Nord e Sud America. Insomma, quattro vite in una.

«L’obiettivo è chiudere già il 2022 in pareggio se non in attivo», spiega in un’intervista al Corriere l’ad Intrieri. Aeroitalia che tipo di compagnia è? «È un vettore a basso costo operativo, non low cost, quindi possiamo dire tradizionale. Cercheremo da qui a un anno di farci il nostro hub». Il mercato italiano è saturo, soprattutto di low cost. «Infatti è inutile fare la competizione a Ryanair perché ci si fa male. Partiamo intanto con le attività charter, a luglio avvieremo poche rotte e in alcuni aeroporti con cui abbiamo stretto rapporti commerciali». Quali aeroporti? «Certamente Forlì. E poi stiamo definendo sull’aeroporto di Foggia. E qualche altro aeroporto del Sud che non menziono perché siamo ancora in trattativa». (corriere)