Arrestato 31enne nel Barese con 1kg di cocaina in auto

Foggia, 29 aprile 2022, (ANSA) – Nascondeva in auto un chilo di cocaina. I carabinieri di Modugno, nel Barese, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne, originario di Altamura, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata che percorreva le vie del centro storico ad alta velocità, effettuando manovre pericolose, è stato inseguito e fermato per un controllo. Insospettiti dall’atteggiamento insofferente, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione sia personale sia veicolare, nel corso della quale è stato trovato, sotto il sedile lato guida, un panetto di sostanza bianca, chiuso in una busta trasparente termo sigillata, risultata poi cocaina. La droga avrebbe prodotto 4.784 dosi, per un valore, se immesse sul mercato illecito, superiore ai 100 mila euro. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere in attesa di convalida. (ANSA).