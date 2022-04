Assolto sindaco nel Foggiano dall’accusa di peculato

FOGGIA, 29/04/2022 – (ansa) Il sindaco di Apricena (Foggia) Antonio Potenza (ex Lega e attualmente in Forza Italia) è stato assolto dall’accusa di peculato che gli era stata contestata perché avrebbe utilizzato “in maniera sporadica e occasionale” per spostamenti privati un’automobile del Comune.

La sentenza è stata emessa dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Foggia nell’ambito di un processo che ha visto coinvolto altri otto imputati tra ex amministratori comunali e imprenditori locali. Potenza venne arrestato (ai domiciliari) a luglio 2019 sulla base di indagini della Guardia di Finanza. La Procura gli contestava, oltre al peculato, anche i reati di concussione (il procedimento è stato archiviato) e abuso di ufficio. Un mese dopo il suo arresto i giudici del Tribunale del riesame di Bari annullarono l’ordinanza di custodia cautelare del gip di Foggia per assenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

“Un’assoluzione per chi, come Antonio Potenza, è esposto pubblicamente, è sempre un sollievo – ha commentato il legale del sindaco, Roberto Eustachio Sisto – se poi si tratta di un’assoluzione per la evidente insussistenza del fatto, si può dire che il sollievo è doppio”. Intanto per Potenza resta in piedi la contestazione di abuso d’ufficio perché – secondo l’accusa – avrebbe affidato ad un imprenditore a lui vicino la fornitura e l’installazione delle telecamere di sorveglianza per la sede comunale del valore di circa mille euro. “Il processo non è finito, residua una sola contestazione per una ipotesi di abuso di ufficio – conclude il legale – ma indubbiamente questa decisione immediata del Tribunale è un ottimo viatico per il prosieguo”. (ansa)