Bitcoin è una buona forma di denaro?

Non è un segreto che Bitcon Code App abbia alimentato l’immaginazione di molte persone in tutto il mondo. Forse, è a causa del recente aumento del valore di Bitcoin rispetto al dollaro USA. Inoltre, diversi commercianti hanno annunciato i loro piani per incorporare Bitcoin come metodo di pagamento nei loro negozi.

Tuttavia, Bitcoin rimane in gran parte non regolamentato, con la maggior parte delle persone che vi accedono tramite scambi di criptovalute come il Bitcoin System. In sostanza, questa criptovaluta non ha un’autorità di regolamentazione centrale. Pertanto, rimane vulnerabile al trading speculativo e alla volatilità. Di conseguenza, alcuni credono ancora che i criminali possano usarlo per transazioni illegali.

Alcuni paesi hanno persino messo in guardia i loro cittadini dall’accettare o utilizzare Bitcoin. In altre nazioni, come la Cina, l’utilizzo di Bitcoin è illegale. Allo stesso tempo, El Salvador è entrato nei libri di storia come il primo paese a rendere Bitcoin una moneta a corso legale. Ma questa valuta virtuale è buona?

Cos’ è il Good Money?

Alcuni esperti sostengono che i buoni soldi mantengono il loro potere d’acquisto per brevi periodi. Ciò significa che le persone possono usarlo per acquistare la stessa quantità di beni o pagare per un servizio simile. La stabilità del livello dei prezzi di una merce dipende dalla domanda e dall’offerta di moneta.

Ma i sostenitori di Bitcoin hanno bisogno di una fornitura rigida. Pertanto, la disponibilità e la circolazione di Bitcoin dovrebbero essere libere da manipolazioni politiche. Tuttavia, il rigoroso costo dell’offerta di Bitcoin non può rispondere alla sua volatilità della domanda. Pertanto, la sua domanda fluttua drammaticamente, così come il suo valore.

I Bitcoin Essentials

Bitcoin funziona come i contanti tradizionali. Le persone possono acquistare o vendere Bitcoin su scambi di criptovalute. Inoltre, questa valuta virtuale funge da metodo di pagamento per servizi e prodotti, e diverse aziende lo accettano.

Le persone effettuano transazioni con Bitcoin inviando token agli account che vogliono accreditare. Dopo la transazione, la rete Bitcoin trasmette pubblicamente i dettagli della transazione. Questa rete ha minatori o persone che convalidano le transazioni Bitcoin utilizzando computer in rete.

Una transazione Bitcoin rimane in sospeso fino a quando la maggior parte dei partecipanti alla rete non ne verifica la validità. Pertanto, i minatori di Bitcoin verificano le transazioni come fa un’autorità centrale con le transazioni bancarie convenzionali prima della loro conferma. Dopo la verifica, un blocco con i dettagli della transazione va alla blockchain. E la rete passa a decodificare un altro blocco di transazioni.

Gli utenti di Bitcoin creano un nuovo indirizzo per ogni transazione a scopo di anonimato. Tuttavia, chiunque nella rete Bitcoin può accedere alla sua blockchain pubblica e tracciare i saldi degli account.

Cosa rende Bitcoin un buon denaro?

Satoshi Nakamoto ha immaginato Bitcoin come un’alternativa ai sistemi di pagamento convenzionali. L’obiettivo era quello di disporre di un sistema di pagamento che facilitasse le operazioni transfrontaliere senza intermediari. Pertanto, il creatore di Bitcoin anonimo voleva un sistema di pagamento privo di interferenze da parte di banche centrali, governi e altre entità sovrane. Inoltre, Bitcoin sarebbe libero dal presunto sfruttamento da parte di governi e intermediari finanziari come le banche. Ma Bitcoin ha servito il suo scopo finora?

Bitcoin come mezzo di scambio: Bitcoin deve funzionare come mezzo di scambio per servire come denaro solido. E oggi, diversi commercianti prendono Bitcoin in cambio di servizi, beni e altre risorse. Così, adempie a questo scopo di denaro.

Bitcoin come unità contabile: le persone derivano l’uso di Bitcoin come unità contabile dal suo mezzo di scambio. Pertanto, chiunque paghi con Bitcoin deve avere i token che vuole spendere nei propri account di portafoglio digitale.

Bitcoin come archiviazione di valore: molte persone acquistano e conservano Bitcoin nel loro portafoglio crittografico, in attesa di aumentare il prezzo o il valore e venderli in seguito per profitti. Pertanto, Bitcoin è sia un archivio di valore che uno strumento di investimento.

Parting Shot

Bitcoin è un buon denaro moderno. Tuttavia, la sua adozione e accettazione sono ancora in fase iniziale. Pertanto, ci vuole più tempo per realizzare l’obiettivo iniziale di Satoshi Nakamoto. (nota stampa).