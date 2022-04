Chiusi i bar per Foggia-Turris in zona stadio, la rabbia dei commercianti

Statoquotidiano.it, 29 aprile 2022. Sono otto i bar che resteranno chiusi da domenica pomeriggio fino alla sera in occasione della partita Foggia-Turris. Gli esercizi commerciali si trovano nei pressi dello stadio Zaccheria dove domenica 1° maggio, alle 17.30, si svolgerà la partita Foggia-Turris valevole per i play-off di serie C.

Lo ha deciso un’ordinanza commissariale del Comune per “tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” vista la nota della Questura di Foggia del 28 aprile e considerato “l’elevato livello di rischio che il medesimo evento presenta”. Le misure aggiuntive sono finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.

La chiusura al pubblico è prevista dalle ore 15:30 alle ore 21:15 e, comunque, “fino a cessata esigenza” dei seguenti pubblici esercizi:

–Bar Red Black in Via Gioberti, Pasticceria Gelateria Bar Dolce Bontà in Via Gioberti, Trinacria in Via G. D’Orso, Bar Tabacchi Gocce di Caffè in Via G. D’Orso, Bar- Tabacchi Cafè de Paris in Viale Ofanto, Bar Veneziani in Via G. Salvemini, Bar Pasticceria Gelateria Crilù in Via S. Pellico, Chiosco ubicato in Via Gioberti.

Stamattina i titolari degli esercizi commerciali hanno tenuto un incontro in Prefettura in cui hanno espresso la loro contrarietà all’ordinanza, già emessa in occasione di Foggia-Avellino per gli stessi motivi. Secondo quanto riferisce uno dei titolari, alla fine dell’incontro avrebbero ottenuto uno slittamento dell’orario di chiusura (alle 16.30) e anticipo della riapertura alle 20.30.

Una piccola revisione che non ha sortito gli effetti desiderati. “Dopo la pandemia, adesso anche la chiusura di domenica. E noi quando apriamo, la notte?”, dice la titolare di Dolce Bontà: “Io ho una famiglia, chi lavora da me ha una famiglia, sono aumentate le bollette, non ce la facciamo a pagare e ora arriva questo secondo giorno di chiusura. L’alcol si vende anche nei supermercati, nei frigoriferi davanti allo stadio, ai forni che restano aperti. Alla fine chi ci va di mezzo in tutto questo siamo noi”. E aggiunge: se mi gira il pallino io tengo il locale aperto”, cosa che avrebbe già detto in Prefettura e di fronte a cui, riguardo cioè all’inottemperanza dell’ordinanza, le conseguenze sono già chiarite nell’atto stesso.