Foggia, torna la tradizionale Cavalcata degli Angeli all’Incoronata

FOGGIA, 29/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) Torna dopo due anni di stop dovuti al Covid la ‘Cavalcata degli Angeli’, la camminata dei fedeli che raggiungono il Santuario dell’Incoronata a piedi, in occasione della festa della Madonna dell’Incoronata, l’ultimo venerdì di aprile a Foggia.

Circa una trentina di carri folkloristici hanno sfilato nel piazzale del Santuario, mentre la sera partirà il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Foggia, dalla parrocchia di San Paolo al Cep, per raggiungere alle 3,30, con il ricordo dei bagliori di luce, il momento dell’apparizione della Madonna Nera. Dopo che i pellegrini avranno effettuato, come da tradizione, 3 giri attorno al Santuario, potranno accedere in chiesa e partecipare alla messa. Per tutta la giornata di sabato 30 ci saranno messe per la solennità dell’apparizione, avvenuta nel 1001. (gazzettamezzogiorno)