Guerra in Ucraina, a oggi 50 i rifugiati tra Manfredonia e Mattinata. Integrazione ma anche timore per il futuro

StatoQuotidiano.it, 29 aprile 2022. Integrazione e solidarietà ma anche timore per il futuro dei rifugiati in Europa dall’Ucraina, in seguito all’offensiva militare delle Forze Armate della Federazione Russa, iniziata lo scorso 24 febbraio 2022, al culmine della crisi russo-ucraina presente dal 2014.

Statisticamente, la guerra in corso ha provocato la maggiore crisi per l’accoglienza di rifugiati dall’Ucraina nelle città europee dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Prima dell’invasione

Si ricorda solo pochi giorni prima dell’invasione, la Russia aveva riconosciuto l’indipendenza di due stati autoproclamatisi nella regione del Donbass, all’interno dei confini dell’Ucraina, la Repubblica Popolare di Doneck e la Repubblica Popolare di Lugansk, e “il 21 febbraio, in violazione del Memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza dell’Ucraina, vi ha inviato le proprie forze armate a presidiarne il territorio. L’indomani il Consiglio della Federazione ha autorizzato all’unanimità il presidente Vladimir Putin a usare la forza militare fuori confine“. (fonte).

I dati dell’UNHCR sui rifugiati ucraini

Secondo l’Unhcr, sono 4,2 milioni le persone fuggite dall’Ucraina dal 24 febbraio al 4 aprile 2022. Anche la Puglia ha accolto numerosi cittadini ucraini in fuga dai bombardamenti in corso; tra le città pugliesi presenti anche Manfredonia e Mattinata, dove a oggi sono stati accolti circa 50 rifugiati, di cui una quindicina di adulti e 35 tra ragazzi e bambini.

Qui Manfredonia – Mattinata

“Sono circa 50 i rifugiati dall’Ucraina presenti a Manfredonia e Mattinata”, spiega a StatoQuotidiano.it Oksana, cittadina ucraina da anni presente in Capitanata, referente nel territorio dei propri connazionali. “L’integrazione c’è stata, come la solidarietà dei privati, dei Comuni, della Diocesi, delle parrocchie”.

Con l’ausilio delle loro mamme e dei loro parenti, i bambini e gli adolescenti ucraini presenti a Manfredonia si sono già organizzati tra scuole e attività sportiva (danza, karate, calcio, tennis, palestre).

IL PRIMO APPELLO DELLA REFERENTE DELLA COMUNITA’ UCRAINA DI MANFREDONIA

“Gli alloggi? Ci siamo”, continua Oksana, “Le famiglie si sono organizzate tra Manfredonia e Mattinata, ma non per tutti ci sono soluzioni agiate, e naturalmente servirebbero locali più grandi perchè in alcuni casi sono in tanti a condividere uno stesso tetto”.

Il vero timore è legato al futuro: “Degli adulti presenti nel territorio solo una donna potrebbe aver trovato un’occupazione, seppur temporanea, vedremo. Gli altri? Al momento le mamme seguono i loro bambini, come i parenti, ma non ci sono punti di riferimento temporale, non ci sono certezze, non ci sono dati ai quali legarsi per avere certezze per la sussistenza nei prossimi mesi.

Al momento il futuro è un’incognita, ma faremo di tutto per andare avanti, fieri come sempre”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it