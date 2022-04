Il giovane garganico Antonio Pio debutta nella serie TV “Bang Bang Baby”

FOGGIA, 29/04/2022 – (rignanonews) Il Sammarchese Francesco Pio Massaro, 10 anni, interpreta Antonio nella fiction “Bang Bang Baby” prodotta e trasmessa da Amazon Prime. E’ la prima girata interamente in Italia. Figlio di Elvira Massaro, dipendente Rai, originaria di San Marco in Lamis, ma da anni Romana di adozione.

Il nostro attore è nato a San Giovanni Rotondo nel 2012 ed è vissuto tra San Marco in Lamis e Roma. Dall’età di 2 anni è nel mondo del cinema, spettacolo e moda. Ormai si può dire che è già un veterano, un piccolo veterano. La fiction di Amazon Prime sarà trasmessa in oltre 200 Stati del mondo e tradotta nella lingua locale. Francesco Pio Massaro, seppur giovanissimo, ha iniziato a fare l’attore da un bel po’. Al suo attivo anche provini in fiction e film di successo “Don Matteo”, “Chi ha incastrato Peter Pan” e “Tolo Tolo” per fare degli esempio. Nella fiction interpreta il piccolo Antonio. (rignanonews)