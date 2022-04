Manfredonia, “Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in zona Scaloria”

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/04/2022 – Con la Deliberazione della Giunta Comunale N. 78 del 28/04/2022 è stato approvato “il seguente progetto di fattibilità tecnica ed economica: “ Realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in “Zona Scaloria” a M anfredonia, previa demolizione della struttura abbandonata esistente” ,

costituito dagli elaborati, in narrativa indicati e inseriti nel relativo fascicolo depositato presso la Segreteria del Settore Lavori Pubblici e per un importo complessivo di € 5.011.056,00. La Giunta comunale ha richiesto, per tale intervento, il contributo per l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per la finanza locale nel limite massimo della differenza.



“A seguito dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo da parte del Ministero

dell’Interno, al fine di valutare e definire gli interventi proposti, l’intervento sarà

interamente finanziato dal Ministero e che quindi non comporterà nessun impegno di

spesa da parte di questo Ente”.