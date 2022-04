I governi di tutto il mondo hanno sempre più criticato Bitqh come una valuta dirompente che mina i loro controlli sui capitali. Alcuni hanno persino vietato alle loro banche e istituzioni finanziarie di trattare criptovalute perché è un mercato non regolamentato. Bitcoin continua ad affrontare un maggiore controllo da parte del governo, con un impatto significativo sulle pressioni normative.

Nel frattempo, l’adozione e l’utilizzo globale di Bitcoin sono cresciuti di enormi margini negli ultimi anni. Gli esperti ritengono che la tendenza continuerà poiché molte istituzioni internazionali, aziende e individui abbracciano Bitcoin come un mezzo di pagamento e investimento più affidabile rispetto alle risorse tradizionali e al denaro fiat.

Forse, l’incapacità dei governi di fermare Bitcoin è la ragione principale dietro la sua maggiore adozione. Quindi, perché i governi non possono fermare Bitcoin?

Un sistema finanziario decentralizzato

Il decentramento di Bitcoin è una delle principali preoccupazioni che diversi governi e agenzie di regolamentazione hanno sollevato al riguardo. Le banche centrali e le agenzie di regolamentazione sono state le uniche custodi delle transazioni finanziarie in tutto il mondo. Ad esempio, gli Stati Uniti si affidano alla Federal Reserve per stampare e creare denaro per la sua economia. Tale istituzione è anche il prestatore di ultima istanza, che regola tutte le transazioni nell’intera economia degli Stati Uniti.

I sistemi tradizionali affidano ai governi e alle loro agenzie imposte la regolamentazione dell’offerta e della circolazione di moneta. Di solito stipulano più intermediari come banche e istituzioni finanziarie per distribuire e controllare il flusso e l’uso del denaro in un’economia. Ciò conferisce ai governi il potere assoluto di dettare come trasferire il denaro e i settori in cui dovrebbe essere distribuito e di tracciarne l’utilizzo. Essi generano anche entrate attraverso le imposte riscosse sulle imprese e sui privati.

Bitcoin può smantellare i sistemi finanziari tradizionali imposti dai governi perché è decentralizzato, senza legami con alcun governo o istituzione finanziaria. A differenza delle valute legali distribuite e regolamentate dalle banche centrali, nessuna autorità centrale controlla l’offerta e l’utilizzo di Bitcoin. Invece, la rete Bitcoin si affida a minatori indipendenti per coniare nuovi token e convalidare le transazioni. La rete decentralizzata di Bitcoin comprende anche migliaia di nodi distribuiti in modo casuale in tutto il mondo.

Bitcoin consente a chiunque abbia un nodo completo di unirsi alla rete. I minatori producono nuovi token Bitcoin risolvendo complessi enigmi matematici dettati dal protocollo Bitcoin. Inoltre, il mining di Bitcoin avviene anche a un tasso predeterminato, non soggetto all’economia dell’offerta e della domanda. Ciò elimina intermediari come banche e processori di denaro, minando il controllo del governo sull’offerta e sull’utilizzo di denaro. Pertanto, i governi non hanno assolutamente modo di fermare l’adozione e l’uso di Bitcoin.

Transazioni peer-to-peer

I governi di solito impongono varie leggi e regolamenti per monitorare le transazioni all’interno e al di là dei loro confini. Ad esempio, richiedono alle banche e ad altri istituti finanziari di rispettare le regole Know Your Customer (KYC). Ciò rende imperativo per le imprese e gli individui di fornire la prova della loro identità reale per effettuare transazioni. Inoltre, i sistemi tradizionali prevedono anche che gli intermediari vigilino su tutte le operazioni transfrontaliere. Ciò consente ai governi di mantenere una stretta presa sulle transazioni finanziarie, a volte anche sui pagamenti in calo.

Tuttavia, Bitcoin opera su un concetto diverso dai sistemi tradizionali. Si basa su una rete blockchain peer-to-peer, limitando le transazioni alle due parti coinvolte. I trasferimenti di denaro Bitcoin avvengono sulla blockchain, eliminando la necessità per gli intermediari di distribuire e gestire i fondi. Gli scambi di criptovalute come facilitano le transazioni crittografiche, ma non possono regolamentare come e dove le persone spendono i loro Bitcoin. La rete peer-to-peer di Bitcoin rende estremamente difficile per i governi monitorare le transazioni e controllare il flusso di denaro. Inoltre, consente agli utenti di ricevere e trasferire fondi in tutto il mondo senza interferenze governative.

Mentre i governi hanno espresso crescenti preoccupazioni per Bitcoin, non esiste alcun consenso universale sulla sua regolamentazione. Tuttavia, la rete decentralizzata di Bitcoin e le transazioni peer-to-peer sono i motivi principali per cui i governi non possono fermarlo. (nota stampa).