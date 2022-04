Rotice: “Ogni donna é un’opera d’arte: non sfregiarla, rispettala”

“Prevenzione e contrasto alla violenza di genere” é il titolo dell’incontro organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sez. Manfredonia del Presidente Michele Trotta con gli alunni dell’IISS “Toniolo” al quale sono stato invitato ad intervenire assieme ad autorevoli interlocutori come il Vescovo Padre Franco Franco Moscone, il Sostituto procuratore del Tribunale di Foggia Roberta Bray ed il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia Maggiore Pier Giuseppe Zago.

Le donne sono una risorsa importante per la società civile, l’imprenditoria e la Pubblica Amministrazione. E non deve restare una semplice enunciazione o numeri su carta, come dimostrato da questa Amministrazione comunale che non le considera “quote rosa” e vede 3 valide donne in Giunta, dieci in Consiglio comunale e la Presidenza del Consiglio più giovane d’Italia.