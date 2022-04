Verso Foggia-Turris, Di Grazia:” Vogliamo toglierci belle soddisfazioni”

StatoQuotidiano.it Foggia, 29 Aprile 2022. Si avvicina il primo atto dei playoff con la sfida tra Foggia e Turris, domenica 1 Maggio alle ore 17:30, allo stadio Zaccheria. In conferenza stampa è intervenuto Andrea Di Grazia. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono molto felice di aver recuperato anche per un breve periodo e dare il mio contributo ed è la cosa che volevo per tutta la stagione. A causa di infortuni, purtroppo, non è stata molto fortunata. Metterò il cento per cento in campo per dare una mano al mister e ai miei compagni per questi playoff. Non è andata benissimo con la Turris perchè abbiamo perso sia all’andata che al ritorno, in campionato ma il destino ti mette alla prova. Secondo me è l’occasione per rifarci dato quello che è successo in campionato. Ogni partita ai playoff sarà dura ma noi ci conosciamo più di prima e questo gioca a nostro favore e soprattutto siamo molto vogliosi perché ci vogliamo rifare e aspettiamo con ansia questa partita. Ci sono poche squadre in serie C che hanno tutto il reparto offensivo, ha giocato di più, che sono arrivati alla doppia cifra. I miei compagni hanno fatto un grandissimo campionato. Cerco di dare il massimo in campo e voglio ricambiare la fiducia del mister e ringrazio sempre. Essere fuori tanto tempo ed essere considerato per me è veramente importante. Foggia è una grande piazza e io quest’anno mi sono trovato benissimo, al di là della sfortuna e degli infortuni. Quello che ti dà Foggia non te lo danno altre squadre neanche in categorie superiori. Mi è dispiaciuto tanto non aver dato una mano al mister e ai miei compagni, non essermi allenato e non essere lì con loro per gran parte della stagione. Mi sono messo in testa che volevo tornare, per riscattare un pochettino questa stagione e toglierci delle belle soddisfazioni. Ho lavorato tanto anche se non è come allenarsi con la squadra, però, in queste due-tre settimane quindi ci siamo dai al mio 100%. Non pensiamo al futuro ma solo al presente che è la Turris, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato. Vogliamo toglierci delle piccole soddisfazioni anche perché abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo lavorato tanto con il mister, con tanto entusiasmo. Ogni allenamento l’abbiamo vissuto al cento per cento perché avevamo la fortuna di essere allenati da un maestro che è Zeman, perchè tutti volevano imparare qualcosa. Ho avuto tre ricadute sempre nello stesso punto. A gennaio si parlava di Messina come destinazione, però, poi parlando con il mister si sapeva che perdevo un altro mese e mezzo ma volevo dare una mano qui perché ci credo tanto. Chi scenderà in campo sicuramente darà il massimo ed è sicuro che chi giocherà sarà estremamente importante per lui e per dare un contributo alla squadra. In campo Preferisco giocare a sinistra, rientro, calcio, faccio assist ma posso giocare anche a destra, come a Catania. Il campionato del girone C è molto difficile. Il fatto del Catania a me dispiace perché è la mia città. Noi siamo stati veramente penalizzati con i punti perché arrivare sesti o settimi cambia molto nei playoff. Le squadre che sono ai playoff sono tutte ottime squadre sia nel nostro girone che negli altri. Sarà una bella battaglia ma noi vogliamo arrivare lontano il più possibile. Spero nel mio primo gol con il Foggia ma spero di più in una vittoria”.

Ph Image: foggiagol.it

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 29 Aprile 2022