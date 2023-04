A14, chiusure stazioni di San Severo e Poggio Imperiale

FOGGIA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica degli impianti di illuminazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 maggio, sarà completamente chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale;

-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 maggio, saranno chiuse le aree di servizio situate nel tratto compreso tra San Severo e Foggia: “Gargano ovest” verso Bari e “Gargano est” in direzione di Pescara;

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 maggio, sarà completamente chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata e in uscita.In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o di Termoli.