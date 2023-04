Manfredonia – “Sono stato contattato dal sig. Salvatore Di Tullo, ex marito della signora Lucia Trigiani, per chiarire la posizione di una persona che incolpevolmente è stato coinvolto in una vicenda che, da anni, sta cercando di risolvere, non riuscendoci. Il sig. Di Tullo, di certo, non può essere additato come il responsabile dell’omesso abbattimento del noto immobile di Siponto, nonostante si cerca di far passare il messaggio contrario. In questa video intervista c’è tutta la verità e la ricostruzione sui fatti“.

Così l’avvocato Gianfranco Di Sabato in una conferenza stampa indetta stamani nel proprio studio professionale a Manfredonia.

Il caso è quello della villa abusiva di Siponto, con fatti resi noti mediaticamente dopo il servizio di Fuori dal Coro di Rete 4, con successive dimissioni della già assessore con delega ai lavori pubblici del Comune di Manfredonia.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 29 aprile 2023.