Difende la giovane figlia da un molestatore e viene ucciso a coltellate

Circa 80 grammi di cocaina sono stati rinvenuti nell’appartamento del presunto responsabile in via Cantoni, un complesso di edilizia popolare di Oleggio. Le indagini non hanno ancora svelato molti aspetti della vicenda, ma dalle prime ricostruzioni a casa del 65enne oggi dovrebbe essere comparsa per prima la figlia della vittima (giovane ma maggiorenne), seguita dal padre.

Quest’ultimo potrebbe essere arrivato proprio per proteggere la ragazza, ma il motivo per cui questa donna è arrivata a Oleggio non è ancora stato chiarito. Ci sarebbe stata un‘accesa discussione tra i due uomini sulla soglia dell’appartamento e, secondo i testimoni, il 65enne potrebbe aver molestato e insultato la giovane, ma questa situazione non è stata confermata dai carabinieri, almeno finora. Il padre, intervenuto per proteggere la ragazza, è stato colpito al fianco con un coltello o un’altra arma, che non è stata trovata dai carabinieri.

Fonte: ansa

Ha percorso alcuni metri prima di accasciarsi a terra; è stato soccorso dal 118 e portato all’Ospedale Maggiore di Novara, dove è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Nel frattempo i Carabinieri hanno fermato un uomo di 65 anni. Ha precedenti di polizia e precedenti per reati legati alla droga. L’uomo non avrebbe confessato il delitto e gli interrogatori e le varie indagini dei Carabinieri di Oleggio e del Comando Regionale di Novara sono proseguiti per tutta la notte. Lo riporta l’agenzia Ansa.