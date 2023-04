Emiliano: “La Puglia ha la prima agricoltura italiana per fatturato”

BARI – “La spesa pugliese dei fondi europei per l’agricoltura è perfettamente allineata, abbiamo completato la spesa del 2022 e ora siamo a buon punto per il 2023”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, visitando il Villaggio contadino di Coldiretti allestito da oggi a Bari. “La Puglia – ha aggiunto – ha la prima agricoltura italiana per fatturato, è un record raggiunto grazie ai sacrifici di tanti coltivatori diretti e aziende”.

“Tutto questo accade nonostante il settore sia venuto fuori da problematiche molto grosse – ha detto ancora – Stiamo cercando di risolvere il problema della Xylella chiedendo all’Europa di avere più fondi per poter migliorare i reimpianti delle piante resistenti, ma anche una qualificazione migliore dei fondi europei per fare in modo che i precedenti problemi del Psr siano superati”. Lo riporta l’agenzia Ansa.