“Fuori dal Coro”, Rotice chiede a Mario Giordano di essere intervistato

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Qualche minuto fa ho inviato una lettera aperta a Mario Giordano , conduttore della trasmissione “ Fuori dal Coro” , chiedendo di poter essere intervistato da lui in studio in diretta sulla questione abusivismo a Manfredonia. **************** Egregio Direttore Mario Giordano, a scriverle è il sindaco di Manfredonia, città che negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi servizi da parte della sua trasmissione: crisi del settore pesca, alloggi di edilizia popolare e, questa settimana, l’abusivismo edilizio a Siponto. Da mia indole personale e professionale non mi sottraggo mai al confronto leale e costruttivo, soprattutto se occorre affrontare e risolvere problematiche, a maggior ragione se di interesse pubblico.

Non mi sono sottratto alle vostre precedenti richieste di intervista su tematiche “scomode” per la nostra comunità; ci metto sempre la faccia per raccontare la verità dei fatti in una città difficile come la nostra che sta uscendo da uno scioglimento per infiltrazioni mafiose ed alle prese con un piano di riequilibrio finanziario lacrime e sangue da 2 milioni di euro l’anno sino al 2028.

Due anni fa scelsi di candidarmi a sindaco per un puro atto d’amore per Manfredonia (ho rinunciato interamente all’indennità di carica di 200mila euro destinandola al welfare ed alle categorie più fragili), la città che mi ha visto nascere e crescere, mettendo a disposizione la mia esperienza per farla ripartire. Nessuna velleità di carriera politica e gestione di poltrone e potere, ma solo la voglia di cambiare lo stato di una città che merita prospettive future diverse, di riscatto sociale ed economico.

Anche stavolta mi ero formalmente reso disponibile alla vostra richiesta di intervista in loco per la questione dell’abusivismo edilizio di Siponto, se non che la troupe tornata in città è andata ben oltre il democratico e sacrosanto diritto di cronaca, assumendo, invece, i toni di veri e propri atti persecutori. Mi riferisco all’accanimento mediatico nei confronti di Lucia Trigiani pedinata dalla troupe con “agguati” e pedinamenti. Ho revocato la mia disponibilità d’intervista poiché ho ritenuto non vi fossero più le condizioni di un clima sereno ed oggettivo per affrontare nel merito la discussione.

Detto ciò, ritenendo il tema degno di approfondimento e chiarimento, Le comunico la mia disponibilità ad essere intervistato da Lei in studio in diretta, in un clima stemperato dall’eccessiva tensione creatasi in questi giorni a vantaggio di un sano ed oggettivo confronto che possa rappresentare la realtà dei fatti. Certo di un Suo riscontro, le porgo cordiali salut”. Lo riporta il Sindaco di Manfredonia – Ing. Giovanni Rotice.