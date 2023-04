I foggiani Dino La Cecilia e Fabio Conticelli vincono Zelig Open Mic

FOGGIA – Il duo comico foggiano formato da Dino La Cecilia e Fabio Conticelli fa parlare bene di Foggia in tutta Italia.

Presto, infatti, saranno protagonisti con un loro spettacolo nientemeno che al teatro Zelig di Milano, visto che a Bari sono stati vincitori e protagonisti di Zelig openMic in tour. Fabio e Dino, grazie anche al loro agente Nicola Talienti di Bellavita Eventi, avranno inoltre la possibilità di partecipare Zelig Super Open Mic”, la sfida tra tutti i vincitori del format delle diverse città italiane.

A Bari, il duo foggiano si è esibito sotto lo sguardo di Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig e Teo Guadalupi, autore del format in onda sulle reti Mediaset. Dopo la vittoria, per festeggiare, cornetti per tutti, passanti, fans e amici che sono giunti a Bari con alcuni pullman per seguire Zelig Open Mic.