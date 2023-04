La “piroetta” di Emiliano a Fitto: “Facciamo il tifo per te”. E poi lo attacca

BARI – Prima gli stringe la mano in platea, po i Michele Emiliano si rivolge a Raffaele Fitto direttamente dal grande palco: “Buon lavoro, perché noi dritto o storto facciamo il tifo per te .

L’immagine di questa Regione è fatta anche da te, in questo momento, per cui metticela tutta”. E sguardo glaciale del ministro dopo le moine. La nuova piroetta del governatore pugliese è avvenuta all’inaugurazione del villaggio Coldiretti, nel quale Emiliano e Fitto si sono rincontrati dopo che, soltanto a metà aprile, il presidente della Regione aveva definito l’ex europarlamentare il “più disastroso” del governo Meloni.

E dieci giorni fa aveva rincarato dichiarando che le regioni chiedono un “mandato di comparizione” per il ministro. Dopo l’apparente captatio benevolentiae, però, ai microfoni Emiliano è tornato all’attacco. “Lui oggi non dice niente: non si può fare una discussione in questa sede, che è una festa, ma non abbiamo ancora capito cosa ha in mente, quale sia la sua strategia. E così in Puglia ci sono 3.500 imprenditori che vogliono investire ma hanno i progetti bloccati per questo fermo del Pnrr, dei fondi europei e dei fondi di sviluppo e coesione“. Lo riporta un articolo di Gennaro Totorizzo su Repubblica Bari.