“La vera criminalità è negli Enti, nelle Amministrazioni pubbliche, ma comunicarla non è semplice”

La contezza ufficiale è che gli elementi del cd ‘metodo mafioso’ sono esercitati purtroppo – a volte o spesso – , da personalità che fanno parte di Enti, politica, Amministrazioni pubbliche, e che non saranno probabilmente mai citati in un articolo di un giornale, per la difficoltà di correlare i loro illeciti a prove e/o atti ufficiali. Non è facile, ma non impossibile.