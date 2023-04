Landini: “Il taglio del Reddito di Cittadinanza è una follia”

FOGGIA – “Se le notizie saranno confermate, l’idea che in un momento in cui aumentano le povertà si taglia il reddito di cittadinanza a noi sembra una follia”: lo afferma il leader della Cgil, Maurizio Landini.

“Oggi – aggiunge Landini – è il momento di investire sul lavoro, sulla solidarietà e soprattutto di andare a prendere i soldi dove sono, dove sono stati fatti i profitti, dove c’è l’evasione fiscale e non continuare a pensare che i lavoratori dipendenti e i pensionati sono i bancomat e pagano anche per quelli che evadono le tasse e che non pagano”.

“Noi agli incontri ci andiamo. E’ chiaro che essere convocati la domenica sera per un provvedimento che hanno già deciso e che faranno il lunedì mattina non è quello che noi abbiamo chiesto da tempo, dopodiché valuteremo quello che concretamente verrà realizzato”. Cosí Landini alla vigilia dell’incontro convocato da Palazzo Chigi dalla premier. “Noi – ha aggiunto a margine della marcia anticamorra a Scafati – abbiamo chiesto delle cose molto precise”.

Nel 2043 la popolazione in età da lavoro (15-64 anni) sarà inferiore di 6,9 milioni di persone rispetto ad oggi, e salirà il numero degli anziani di 4,8 milioni. Per contrastare “almeno parzialmente” questo fenomeno, l’attuale saldo migratorio dovrebbe aumentare di almeno +150 mila persone all’anno. Emerge dall’ultima ricerca realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil, “L’Italia tra questione demografica, occupazionale e migratoria”. “Un calo insostenibile – avverte il presidente della Fdv, Fulvio Fammoni – che se non contrastato con interventi immediati prospetterebbe un futuro di declino cui non ci si può rassegnare”. Lo riporta l’agenzia Ansa.