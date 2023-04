Manfredonia Calcio. “Non si sa ancora se giocheremo nel nostro tempio o no”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Domani prende il via la fase dei play off del campionato di Eccellenza pugliese. Noi tifosi sipontini siamo e saremo con il fiato sospeso.

Sospeso per due motivi. Il primo è che siamo in attesa di conoscere il nostro avversario, che verrà fuori dalla sfida di domani tra il Bisceglie e il Corato. Il secondo è che ad una settimana dalla partita che ci vedrà impegnati non sappiamo ancora se giocheremo nel nostro tempio oppure no.

Il solo fatto che ad oggi ci sia ancora questa incertezza (nonostante le promesse) è già una mezza sconfitta. Confidiamo però che negli ultimissimi giorni qualcosa cambi e ci sia permesso ciò che ci spetta di diritto. Che spetta a noi, alla squadra e al presidente…far valere la forza di casa propria. Forza Manfredonia”. Lo riporta la pagina Facebook Il centravanti.