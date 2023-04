Oltre duecento gli atleti all’Arena Sport Center di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Una giornata di lodevole inclusione sociale quella organizzata oggi, presso gli impianti dell’Arena Sport Center di Manfredonia, dall’Anpis Puglia, il consorzio Metropolis e l’associazione La Grande Quercia.

Oltre duecento gli atleti che alla presenza di famigliari e spettatori si sono dilettati nella pratica sportiva ma soprattutto nella socializzazione e nella condivisione di un importante momento di spensieratezza e soprattutto di inclusione. L’essenza della manifestazione che mi sento di condividere ed evidenziare è tutta inclusa nelle parole della consigliera e socio fondatore dell’associazione “La grande quercia”, Anna Nenna, madre di un ragazzo con diversa abilità.

In soldoni, per avere una vera inclusione è fondamentale che le manifestazioni vengano partecipate non solo da persone con diversa abilità ma da tutti coloro che vogliono dare un contributo sociale. Sempre in prima linea Giovanni Cotugno, un vulcano di idee e proposività nella organizzazione di eventi e nel supporto dei ragazzi diversamente abili. L’auspicio per il futuro, evidenzia Anna Nenna, è che possano essere implementate queste manifestazioni sperando che imprenditori locali possano sponsorizzare con i loro contributi economici momenti di autentica inclusione sociale.