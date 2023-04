Preside Usa licenziata: “Insegnare l’arte non sia più un problema”

FIRENZE – “Mi dispiace per quello che è successo, che non avevo mai previsto, ha causato molte cose che sono successe per la scuola e che non sono tutte positive, ma spero che si faccia luce su questo, e che l’insegnamento dell’arte rinascimentale non sia più un problema per nessuno”.

Lo ha detto Hope Carrasquilla, ex preside della Tallahassee Classical School della Florida, oggi a Firenze per una iniziativa a Palazzo Vecchio col sindaco Dario Nardella. Carrasquilla è stata licenziata dopo che è stato mostrato, durante una lezione di storia dell’arte alla Tallahassee Classical School, il David di Michelangelo, considerato pornografico dal genitore di un suo studente. “Non c’era niente di sbagliato nella lezione – ha affermato -: non l’ho spiegata io, ero la preside, l’insegnante di arte ha spiegato la lezione ed era una lezione bellissima”. Lo riporta l’agenzia Ansa.