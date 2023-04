Strade da rifare a Foggia, su vle Ofanto si lavora anche di notte

Foggia, 29 aprile 2023. Si lavora anche di notte a Foggia per rifare l’asfalto di vle Ofanto chiudendo alcune strade che immettono su una delle arterie più trafficate della città.

La fresatrice sta togliendo il manto, la macchina procede fino all’incrocio con le tre corsie. Si deve arrivare alla questura da una parte e in corso Roma passando per via Lavello.

Una delle arterie principali della città è stata chiusa parzialmente al traffico dalle ore 7 alle 17 e dalle 21 alle 6. Fino al prossimo 16 giugno è istituito il divieto di sosta nell’area di parcheggio tra Via Fini e Via P. Colletta anche per ripristinare la mobilità ciclabile.

Il lungo tratto di vle Ofanto non veniva rifatto in questo modo, se non per piccole e circoscritte manutenzioni, da circa 20 anni.

Ad accelerare i lavori, anche il passaggio del Giro d’Italia il prossimo 8 maggio.