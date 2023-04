FOGGIA – “La penisola del Gargano è un popolare ritrovo balneare per gli italiani, ma una nuova generazione di giovani operatori offre attività a basso impatto lontano dalla folla”.

Lo spiega un articolo del diffusissimo giornale britannico “The Guardian” pubblicato oggi 29 aprile, nella sezione dedicata ai viaggi dal titolo “La parte più verde della Puglia”. ”La foresta umbra era profonda, scura, quasi mistica, ciuffi di muschio, scorci rari, di un cielo azzurro attraverso un fitto baldacchino verde. L‘aria pomeridiana era fresca e profumata ed era necessaria una giacca. Eppure proprio la mattina stavamo andando in kayak al largo di una calda spiaggia assolata a pochi chilometri di distanza. Ecco la bellezza del Gargano, lo sperone dello stivale d’Italia: offre spiagge e montagne in una vacanza o comunque nello stesso giorno”.

“Avevamo iniziato la nostra giornata a Mattinatella, nel riparato Gargano meridionale. Una splendida spiaggia di fine ghiaia bianca sotto basse scogliere, vede un discreto numero di amanti del sole in estate. Ma abbiamo remato con le brillanti canoe trasparenti di Michele verso nord intorno a un promontorio e presto ci siamo ritrovati nel nostro mondo incontaminato di limpido mare di giada e spiagge inaccessibili dalla terraferma. Abbiamo preso il sole e fatto un picnic all’imboccatura di una grotta, abbiamo nuotato intorno a un altro promontorio verso altre insenature e abbiamo fatto kayak tra i faraglioni sotto le scogliere bianco gesso fasciate da strati di selce.



“La nostra base era Monte Sant’Angelo, dove Michele ha trasformato alcuni piccoli terrazzini bianchi in affitti per le vacanze. Ogni casa a un piano si trova in un edificio a due piani, con un’altra sotto di essa giù per la collina, la sua porta su una strada inferiore. Furono costruiti nel 1300 come alloggio per i pellegrini che accorrevano qui da secoli prima che qualcuno avesse sentito parlare di “turismo”.”