Manfredonia – “Sul sito di installazione dell’impianto di che trattasi, insistono vincoli ambientali a fronte dei quali l’impianto e le opere accessorie realizzate, necessitano di Autorizzazione Paesaggistica (..) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)“.

Con recente determinazione del dirigente del settore di staff II – Polizia locale del Comune di Manfredonia, è stato determinato l’affidamento incarico alla ditta Maggioli Spa “per la rimozione dell’impianto fisso per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada per il superamento dei limiti massimi di velocità, installato al km 175+900 della SS 89 ‘Garganica’, direzione Foggia – Manfredonia”.

In sintesi: “in attesa dell’ottenimento” di alcuni “titoli autorizzatori” (per il superamento dei vincoli indicati), il Comune di Manfredonia ha dovuto affidare a una ditta il compito di rimuovere l’autovelox fisso installato lungo la SS89 Garganica, nei pressi dell’Abbazia di San Leonardo, e attivo dal 21 luglio 2022, nella sola direzione Foggia – Manfredonia.

Per la nuova installazione? Tempi non indicati. Nello stesso punto? Non è chiaro, sembrerebbe a 100 metri circa dalla stessa. I verbali elevati finora sono legittimi? Si attendono risposte ufficiali degli enti interessati.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’impianto dovrebbe essere rimontato “rispettando la perimetrazione entro la quale non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica”.

Ora, ricostruendo la vicenda, “vista la determinazione dirigenziale n. 1705 del 27.12.2019, con la quale si affidava alla Ditta Maggioli SpA, con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN), la fornitura in noleggio e l’installazione di un impianto fisso per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada per il superamento dei limiti massimi di velocità, da installarsi al km 175+900 della SS 89 “Garganica”, direzione Foggia – Manfredonia; visto l’Atto di Concessione in Uso (del 17.03.2022) con cui Anas SpA, ha concesso in uso, per dieci anni, una porzione di proprio suolo sulla SS89 al km 175+900, per l’installazione di un impianto fisso per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada”.

Ora, “Visto il Nulla Osta rilasciato da Anas SpA, del 21.03.2022, società concessionaria della strada, all’installazione della postazione fissa per la rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità lungo la S.S. 89 Garganica; Visto il verbale di collaudo e regolare esecuzione sottoscritto dalla Ditta Maggioli SpA in data 14.07.2022 (…) Vista l’Autorizzazione della Prefettura di Foggia (…) del 18.05.2022 (..) per l’installazione” del suddetto impianto fisso sulla SS 89, al km 175+900, direzione Foggia-Manfredonia”, con nota del 31 gennaio 2023 il Comando di Polizia Locale chiedeva ai competenti uffici comunali, in relazione agli aspetti paesaggistici e culturali, il nulla osta per il mantenimento del sistema di rilevazione elettronica di velocità sulla SS 89.

Tuttavia, con nota del 23.02.2023, il Dirigente del V Settore – Servizi di tutela del Territorio,

dell’Ambiente e Autorizzazioni delegate – ha evidenziato che “sul sito di installazione dell’impianto di che trattasi, insistono vincoli ambientali a fronte dei quali l’impianto e le opere accessorie realizzate, necessitano di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 smi e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ex DPR 375/97”.

Da qui, con nota del 02.03.2023, il Comune di Manfredonia “comunicava alla Prefettura di Foggia, al Compartimento Polizia Stradale di Foggia e alla ditta Maggioli SpA, la sospensione del servizio di rilevazione elettronica della velocità, in attesa dell’ottenimento dei suddetti titoli autorizzatori”.

I lavori di rimozione dell’impianto e del relativo palo di sostegno saranno eseguiti dalla Ditta Maggioli SpAS, che ha provveduto all’installazione, con un impegno di spesa pari ad €

1.790,00+iva, totale € 2.183,80.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

