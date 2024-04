Il gioco d’azzardo è una delle tante attività ludiche praticate da moltissimi italiani, che da sempre sono portati ai giochi “a premi”.

Quello che spesso è un passatempo che si intrattiene sui tavoli di bar e circoli ricreativi, con le partite a carte e le scommesse tra amici su eventi di vario genere, si esalta maggiormente nell’accedere ai casinò, alle sale VLT, alle sale Bingo o semplicemente giocando qualche moneta alle slot machine all’interno di bar e circoli ricreativi.

I casinò in Italia, penalizzati rispetto ad altre tipologie di sale da gioco

Sul territorio nazionale sono presenti solo 4 casinò che rispecchiano appieno la tipologia internazionale di questi ambienti, tutti molto rinomati e frequentati da italiani e stranieri, vista anche la loro collocazione in aree di confine, come Campione e Saint-Vincent, o località turistiche di grande frequentazione quali Venezia e Sanremo.

La loro distribuzione territoriale penalizza molto il centro e il sud del Paese, dove non sono presenti casinò autorizzati, anche se verso la fine del ventesimo secolo sembrava che la politica nazionale fosse ben predisposta a incrementare il numero dei siti autorizzabili in tutta la nazione. Il declino dei casinò è dovuto anche al gioco online, visti i tanti siti, di cui potrete trovare un elenco su casinos.com, operativi sul nostro territorio.

Da quella discussione parlamentare si è preferito allargare lo spazio dedicato al gioco d’azzardo a realtà meno impattanti rispetto ai classici casinò, creando l’opportunità per l’apertura prima delle sale Bingo, poi delle sale scommesse VLT e autorizzando la messa in opera di slot machine nei locali pubblici quali bar e tabaccherie.

Il successo delle sale Bingo è stato di breve durata e, dopo un rapido e caotico sviluppo con numerose aperture in tutta Italia, oggi ne sopravvivono poche che però sono ben frequentate.

I 4 casinò ufficiali hanno vissuto alterne vicende negli ultimi decenni, passando anche attraverso crisi profonde come nel caso di Campione o Sanremo, o ricollocazioni temporanee come Venezia, che ne hanno offuscato l’immagine e ridotto le presenze, ma negli ultimi anni, risolte queste problematiche, godono tutti di ottima salute e afflussi significativi.

Serate al casinò, il fascino dei 4 grandi d’Italia

Quanti amano frequentare le località di montagna trovano in Campione e Saint-Vincent l’occasione per trascorrere momenti piacevoli all’interno dei relativi casinò, magari dopo un’intensa giornata sugli sci, il trekking o altre attività turistiche.

Campione vede la sua apertura nel 1917, per soli due anni, poiché intervenne una legge di blocco del gioco d’azzardo, fino alla riapertura definitiva nel 1933. Spesso frequentato da altisonanti nomi del jet set, quali attori rinomati o grandi finanzieri, era luogo dove ci si poteva trovare a giocare allo stesso tavolo dello Scià di Persia o di Ornella Vanoni.

La sua sede attuale è frutto del genio dell’archistar Mario Botta e ha visto la luce nel 2007, con un edificio di oltre 50.000 metri quadrati sviluppato su nove piani, che accoglie ogni tipologia di giochi d’azzardo. Dal 2018 al 2022 ha visto il suo momento peggiore, chiuso per fallimento non avendo onorato gli obblighi finanziari con il Comune di Campione, ora è aperto di nuovo in tutto il suo splendore.

Venendo a Saint-Vincent, al Casinò de la Vallée, aperto nel lontano 1947 in ampi locali del Grand Hotel Billia, si fa risalire la celeberrima affermazione: “messieurs, faites vos jeux”. È anche famoso per ricorrenti eventi legati al mondo dello spettacolo quali premi giornalistici internazionali e le Grolle per cinema, teatro e radio.

Secondo per anzianità solo al casinò di Venezia e inaugurato nel 1905, i frequentatori della costa ligure possono approfittare della magnifica accoglienza del Casinò di Sanremo, città notissima per essere sede del festival della Canzone Italia. Qui è possibile trascorrere piacevolmente il tempo tra i vari tavoli, le slot, le sale scommesse e godere della fantastica ristorazione offerta. Storicamente associato a un approccio culturale che accumunava ozio e gioco creativo, ha avuto tra le file degli organizzatori di eventi personaggi quali Pirandello e Mascagni.

Con un’attività iniziata nel 1638 sotto forma di casinò diffuso in tutta la città, il Casinò di Venezia ha trovato la sua sede attuale a Cà Vendramin dopo il 1946, per opera del Comune di Venezia, che ne comprese le potenzialità economiche.

Oggi il Casinò di Venezia è “uno e trino”, ripartito in tre diverse location specifiche anche per tipologie di gioco: la sala dei giochi classici è a Cà Vendramin, a Cà Noghera trovano collocazione gli appassionati di giochi all’americana, nella sede estiva storica del Lido abbiamo tutte le tipologie di gioco. Chi ha occasione di passare dal Casinò di Venezia noterà certamente, in particolari fasce orarie, l’alta percentuale di giocatori asiatici, che gremiscono i tavoli della roulette, in maniera massiccia ed esclusiva, al punto da impedire quasi agli altri giocatori di potersi sedere allo stesso tavolo.

Per una serata diversa i casinò italiani sono sempre una valida e lussuosa alternativa. (nota stampa).